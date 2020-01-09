Экономика

19:10 09.01.2020

Украинская делегация примет участие в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

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Украинская делегация примет участие в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель возглавит украинскую делегации для участия в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), которая пройдет 10-12 января 2020 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Соответствующий указ №2/2020, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликован на официальном сайте главы государства.

Всего указом в состав делегации включено шесть участников, кроме Оржеля, это его заместитель по вопросам европейской интеграции Константин Чижик, директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Александра Козловская, посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез, третий секретарь посольства Украины в ОАЭ Антон Скляр, директор Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Юрий Шафаренко.

При этом главе делегации в случае необходимости по согласованию с МИД разрешено вносить изменения в ее состав в случае необходимости.

Министерству иностранных дел Украины поручено утвердить указания делегации Украины для участия в сессии, а Кабинету министров решить вопрос относительно финансового обеспечения участия делегации Украины в сессии IRENA.

Теги: #irena #энергетика #делегация
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