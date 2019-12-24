Энергорегулятор Украины принял окончательное решение о сертификации нового оператора ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), которое, как планируется, с 1 января 2020 года начнет полноценно работать в качестве нового оператора украинской ГТС.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник.

"Поздравляю! Мы приняли решение об окончательной сертификации оператора ГТС", – сказал глава регуляторного органа Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Согласно проекту документа, обнародованному к принятию, он вступает в силу с 1 января 2020 года.

"Это историческое событие, мы к нему шли почти три года. Это не только выполнение взятых Украиной на себя обязательств в рамках Энергетического сообщества, это еще и важный шаг к дальнейшему развитию рынка газа в стране. Создается абсолютно независимый от вертикально интегрированной компании (НАК "Нафтогаз Украины" – ИФ) оператор в полном соответствии с европейским законодательством", – сказал глава ОГТСУ Сергей Макогон перед принятием регулятором соответствующего решения.

ОГТСУ после 1 января 2020 года должен предоставить комиссии информацию о приеме-передаче от АО "Укртрансгаз" всего необходимого имущества, а также данные о ресурсах и персонале, позволяющие осуществлять деятельность по транспортировке газа.

Как подчеркнула член комиссии Елена Антонова: данное решение поддерживает Секретариат Энергетического сообщества.

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Компания сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Обновленная модель анбандлинга НАК, соответствующая требованиям Третьего энергопакета, была принята с целью создания возможности для подписания нового договора на транзит российского газа через территорию Украины. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

В настоящее время осуществляется наработка и согласование контрактов между украинской и российской сторонами. Так, "Нафтогаз" работает над текстами соглашений, предусмотренных вышеуказанным протоколом, в частности, над соглашением об урегулировании взаимных претензий, договором об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом" и договором о бронировании мощностей между НАК и ОГТСУ. Параллельно ОГТСУ осуществляет согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома", заключение которого является первым шагом к созданию технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.