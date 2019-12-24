Экономика

13:36 24.12.2019

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

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"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

АО "Укрпошта" намерено выставить на продажу 800 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. м, сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

По его словам, в частности на аукцион будут выставлены объекты, не используемые в ежедневной деятельности – старые гаражи, базы отдыха и пр.

"Сколько это будет стоить? А вот для этого мы привлечем независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечем мы их на ProZorro, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца, и никто не смог нас обвинить в продаже задешево и кому-то "особому", - написал Смелянский.

Согласно информации в системе ProZorro, ожидаемая стоимость услуги независимой оценки недвижимого имущества – 2,5 млн грн. Размер минимального шага понижения цены – 12,5 тыс. грн. Конечный срок подачи тендерных предложений – 8 января 2020 года, начало аукциона – 9 января 2020 года.

"Наша позиция - максимальная эффективность госпредприятий. "Укрпошта" имеет достижения - они научились зарабатывать на аренде имущества. В этом году ожидаем 69 млн грн. Возможность продавать непрофильное имущество - следующий шаг. Надеюсь, что независимый оценщик и открытый тендер позволят сделать это максимально прозрачно", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого цитирует пресс-служба Министерства инфраструктуры в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 октября 2019 года принял протокольное решение по оптимизации имущества, находящегося на балансе государства и поручил "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество.

Позже Кабмин обязал распорядителей проводить отчуждение государственного имущества через электронные аукционы "ProZorro.Продажи".

Теги: #укрпошта
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