Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

"Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря, в свою очередь правительство Украины и российская компания должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд, сообщил "Газпром" в субботу.

"Этот вопрос должен быть урегулирован", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Согласно опубликованному Кабмином Украины тексту протокола, "Газпром" и Украина до 29 декабря должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках возбужденного "Газпромом" и рассматриваемого в Женеве арбитражного дела. Это мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении АМКУ от 22 января 2016 года и соответствующем решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря 2016 года (включая требование об уплате штрафа и пени).

"Снятие всех арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО "Газпром", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года", – говорится также в протоколе.