Экономика

11:44 21.12.2019

Перевозки продукции ГМК в направлении портов можно повысить за счет аукционов на все маршруты и отмены земельного налога для УЗ - Милованов

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Перевозки продукции ГМК в направлении портов можно повысить за счет аукционов на все маршруты и отмены земельного налога для УЗ - Милованов

Эффективность перевозок продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) в направлении портов Украины можно повысить за счет более корректной ценовой политики, в частности путем проведения недельного аукциона на все маршруты по всех направлениях.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов по итогам совещания о критической ситуации, сложившейся с перевозкой продукции ГМК в направлении портов, в Facebook в пятницу.

Согласно сообщению, участники совещания выразили желание модернизировать тягу, а также восстанавливать в стране заводы, которые ее ремонтировали и производили. Помимо этого, они отметили, что необходима более четкая координация действий между АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев), портами, и поставщиками.

"По словам одного участника, это может поднять пропускную способность на 30%", - уточнил министр.

Кроме того, на совещании было высказано мнение, что изменить ситуацию может отмена земельного налога для УЗ и пересмотр еще некоторых законодательных инициатив.

"Почему сложилась такая ситуация? Потому что из-за изменения структуры спроса глобальных рынков, а также действий России, стало перегруженное направление на южные порты, в то время как другие направления УЗ не используются на полную мощность", - подытожил Милованов.

Ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" выразило глубокую обеспокоенность кризисной ситуацией в горно-металлургическом комплексе (ГМК) Украины, в результате чего остановлен ряд предприятий и резко снижается выпуск металлопродукции.

"Укрметаллургпром" отметил, что негативные тенденции в отрасли только усиливаются, чему способствует усугубление ситуации как на внешних рынках, так и внутри страны.

При этом было указано, что в марте 2019 года "Укрзализныця" повысила тарифы на ж/д грузоперевозки (+14,2%), однако за прошедшие 8 месяцев проблемы с обеспечением ж/д перевозок грузов ГМК (более 40% объемов перевозок по УЗ) не только не решились, а еще и усугубились. Согласно заявлению "Укрметаллургпрома", это произошло из-за дефицита тяги и введенной УЗ на его фоне дискриминационной по отношению к большинству грузоотправителей инициативы по перевозке грузов с большой скоростью по тарифу +20% (хотя должно быть +100%), значительно замедлилась скорость доставки грузов ГМК, которые перевозятся на общих условиях.

Теги: #порт #укрзализныця #милованов #гмк
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