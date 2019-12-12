Экономика

16:57 12.12.2019

Рост доставок "Новой Поштой" после "черной пятницы" составил 26%

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Рост доставок "Новой Поштой" после "черной пятницы" составил 26%

Количество оправлений по Украине и из-за границы, обслуженных группой компаний "Нова Пошта" (Киев) после "черной пятницы", составил 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте перевозчика.

"Пик количества оформленных экспресс-накладных пришелся на понедельник, когда украинские интернет-магазины подготовили большинство заказов к отправке – в нашей системе было зарегистрировано более 1 млн посылок и грузов за день", - отметил директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

По его словам, самыми популярными категориями товаров в Украине во время глобальной распродажи стали техника, электроника, одежда, детские товары и косметика.

По данным сервиса, доставки из зарубежных онлайн-магазинов NP Shopping (входит в группу "Нова Пошта"), количество зарегистрированных отправлений в течение пяти дней после "черной пятницы" в 2019 году выросло на 36% по сравнению с 2018 годом. При этом максимальное количество зарегистрированных посылок в самый пиковый день увеличилось на 33%.

Наиболее востребованными магазинами в 2019 году стали Amazon, eBay, 6pm, Victoria’s secret, Carter’s. Наиболее популярными зарубежными категориями товаров стали электроника, одежда, косметика и детские товары.

В компании также сообщили об активной подготовке к пиковым нагрузкам предпраздничного сезона, меняется график работы отделений.

"В декабре более 1900 отделений и курьеров "Новой Пошты" меняют график работы в воскресенье. Теперь отделения в областных и некоторых районных центрах и селах будут работать на час дольше, в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове – на 2 часа дальше", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, в 2018 году количество зарубежных отправлений "Новой Поштой" после "черной пятницы" возросло вдвое, локальных – на четверть.

Теги: #рост #доставки #нова_пошта
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