Рада освободила от НДС передачу новому оператору ГТС необходимого при транспортировке газа имущества

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект 2359-1, направленный на освобождение от уплаты НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы (ГТС) имущества, необходимого для транспортировки природного газа.

Соответствующее решение принято на заседании во вторник 328 голосами.

"Этот законопроект предоставляет возможность завершить эту сложную процедуру со сложным названием "анбандлинг", – уточнил перед голосованием первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он также отметил, что к законопроекту ко второму чтению было подано три правки, которые были учтены комитетом.

Как сообщалось, 14 ноября Рада в первом чтении поддержала 257 голосами законопроект №2359-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по части освобождения от уплаты НДС операций по передаче имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС, в т.ч. технологического газа.

Ранее, 18 сентября, правительство обновило план анбандлинга "Нафтогаза". Согласно ему новым оператором ГТС будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), которая в настоящее время является 100% "дочкой" "Укртрансгаза". Правительство определило, что ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора согласно европейским правилам. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.