Экономика

10:00 22.11.2019

Нефть снижается после существенного подъема накануне, Brent торгуется на уровне $63,64

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Нефть снижается после существенного подъема накануне, Brent торгуется на уровне $63,64

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после значительного роста днем ранее, инвесторы следят за ситуацией вокруг торговых переговоров США и Китая, которая оказывает давление на спрос.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 составила $63,64 за баррель, что на $0,33 (0,52%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов повысилась на $1,57 (2,52%), до $63,97 за баррель.

Фьючерсы на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,38 (0,65%) - до $58,20 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $1,57 (2,75%), до $58,58 за баррель.

По данным The Wall Street Journal, глава китайской делегации на переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ еще на прошлой неделе пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций в Пекине.

Представители США дали понять, что готовы встретиться, но не хотели бы проделывать длинный путь из Штатов в Китай, если Пекин не готов взять на себя обязательства по выполнению требований Вашингтона в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, вынужденной передачи технологий и закупки сельхозтоваров.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, опубликованного на этой неделе, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Теги: #котировки #нефть
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