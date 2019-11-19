Цены на строймонтажработы в Украине за 9 мес. возросли на 7,8%

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-сентябре 2019 года возросли на 7,8% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным статведомства, с начала года цены возросли во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 9,8%, в нежилом – 6,6%, в инженерном – 7%.

В сентябре-2019 к сентябрю-2018 стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 6,4%, в нежилом – на 1,9%, инженерном – на 3,1%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в сентябре по сравнению с августом стоимость работ по строительству жилых зданий незначительно возросла - на 0,3%, инженерных сооружений – на 3,1%, тогда как нежилых сократилась на 0,3%.

По его данным, в 2018 году цены на стройработы в Украине возросли на 23% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2017 году - на 13,4%.