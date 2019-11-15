Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, отменив обязанность согласовывать с центробанком внутренние правила о переводе средств.

Как говорится в сообщении НБУ на сайте, отныне в пакете документов для получения лицензии вместо внутренних правил о переводе средств будет подаваться информационная справка об условиях и порядке предоставления небанковским учреждением услуг по переводу средств в форме опросника по установленному образцу.

"Такая форма документа будет более понятной и прозрачной для заявителя. Ее подготовка заявителем и обработка сотрудниками Нацбанка потребует значительно меньших затрат времени", - отмечается в сообщении.

При этом внутренние правила о переводе средств становятся документом исключительно внутреннего пользования небанковского учреждения. "Разрабатывается и утверждается такой документ (вместе с порядком внутреннего контроля и другими внутренними документами) до начала предоставления услуг по переводу средств в соответствии с обновленными требованиями к ним, гармонизированным с Директивой (EU) 2015/2366 (PSD2) и руководящими принципами ЕВА", - уточняет регулятор.

Кроме того, НБУ обновил требования к бизнес-плану, который подается небанковским учреждением в центробанк для получения лицензии.

Эти изменения в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов были утверждены постановлением НБУ от 6 ноября 2019 года № 128 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу с 15 ноября 2019 года.