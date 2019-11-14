Экономика

20:48 14.11.2019

Энергосообщество напоминает, что у Украины истекает время на принятие закона об НКРЭКУ

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Энергосообщество напоминает, что у Украины истекает время на принятие закона об НКРЭКУ

Времени на утверждение Украиной законодательных изменений по части деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), остается все меньше, решение необходимо принимать как можно скорее, заявил директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач.

"У Украины осталось мало времени, закон необходимо принимать очень быстро, иначе с 1 января можно остаться без регулятора зависимого или независимого, вообще без какого-либо регулятора", – сказал он в ходе 10-го Европейско-украинского энергетического дня.

Копач отметил, что Секретариат совместно с представителями международных финансовых организаций, Европейской комиссии, Государственного департамента США в октябре встречались с главой профильного комитета Верховной Рады Андреем Герусом с целью обсуждения законопроекта о национальном регуляторе.

"Мы провели на встрече 4-5 часов, и в результате Вашингтон, Брюссель, Вена и Лондон пришли к соглашению относительно общих предложений по улучшению законопроекта о регуляторе, даже в том случае, если НКРЭКУ будет находиться в подчинении правительства… Мы сформировали несколько предупредительных мер для обеспечения независимости регулятора. Я от лица всех нас, международных партнеров, направил господину Герусу наши предложения. Это было три недели назад. На какой стадии этот процесс в настоящее время я не знаю", – добавил Копач.

Как сообщалось, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ. Суд разрешил исправить закон о комиссии до 2020 года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #законопроект #нкрэку #энергосообщество
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