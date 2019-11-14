Экономика

13:23 14.11.2019

"Энергоатом" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций

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"Энергоатом" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций

 НАЭК "Энергоатом" рассматривает возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала путем выпуска еврооблигаций (LPN) с листингом на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба компании.

С этой цель компания анонсировала на 21 ноября проведение с участием ведущих юридических компаний "круглого стола", в ходе которого планируется обсудить вопросы юридического сопровождения.

К рассмотрению планируется два варианта эмиссии ценных бумаг – размещение и продажа исключительно за пределами США на основании правила S, либо включительно с территорией США по правилу 144А.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Как сообщалось, НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с 2017 годом – до 4 млрд 631,828 млн грн, чистый доход – на 14,5%, до 44 млрд 55,259 млн грн.

Теги: #еврооблигации #энергоатом
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