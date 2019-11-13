Экономика

18:06 13.11.2019

"Укртранснафта" получила уже EUR4,2 млн за некачественную российскую нефть

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"Укртранснафта" получила уже EUR4,2 млн за некачественную российскую нефть

АО "Укртранснафта" получила EUR4,168 млн от ПАО "Транснефть" за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Согласно пресс-релизу украинской компании, указанная сумма не окончательная, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты".

В пресс-службе напомнили, что размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская компания резервирует мощности "Укртранснафты".

Как сообщалось, в конце апреля после попадания в нефтепровод "Дружба" российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины.

Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Теги: #укртранснафта #нефть #компенсация
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