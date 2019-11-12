Минфин понизил ставку по 2-летним валютным ОВГЗ до 4,25%

Минфин во вторник после двухмесячного перерыва провел первичный аукцион по размещению 2-летних облигаций внутреннего госзайма в долларах, на котором разместил все выставленные облигации на $304,88 млн и снизил ставку отсечения с 5,5% до 4,25% годовых.

Как говорится в сообщении ведомства на его сайте, спрос превысил предложение в 2,2 раза, было отклонено 26 из 102 заявок со ставками до 6% годовых.

Наличие покупателей, готовых на снижение доходности до 3,5%, позволило Минфину получить средневзвешенную доходность 4,02% годовых.

На гривневых аукционах продавец также вновь понизил ставки. Наибольший спрос был на 3-летние бумаги – 9,66 млрд грн по номиналу при предложении 2,5 млрд грн. В результате цена отсечения была снижена до 13,12%, а 31 заявка из 54 была со ставками до 14,45% отклонена.

По сравнению с предыдущим подобным аукционом три недели назад, прошедшим еще до понижения Нацбанком учетной ставки на 1 процентный пункт (п.п.), доходность 3-летних ОВГЗ упала на 2 п.п., однако по сравнению с размещением 4-летних бумаг неделю назад она оказалась ниже на 0,26 п.п.

Спрос на годичные бумаги был немногим больше предложения – 680 млн грн против 500 млн грн, тогда как на 6-месячные бумаги он составил 276 млн грн и не дотянул до выставленных 300 млн грн.

Тем не менее, немногочисленных заявок хватило, чтобы Минфин опустил доходность бумаг еще на 0,25 п.п. по сравнению с аукционами недельной давности: годичных – до 13,75%, 6-месячных – до 14,1%.