BP не планирует участвовать в IPO Saudi Aramco

BP не планирует покупать акции Saudi Aramco в ходе IPO.

"Нет, BP, видимо, не логично покупать акции Saudi Aramco", - сказал журналистам глава BP Роберт Дадли, отвечая на соответствующий вопрос

В конце прошлой недели Саудовская Аравия официально объявила о планах размещения акций Saudi Aramco на местной бирже - Tadawul.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим в истории (на данный момент им является размещение Alibaba на $25 млрд, состоявшееся в 2014 году). Акции в ходе размещения будет продавать правительство Саудовской Аравии, сама компания средств от размещения не получит.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году. Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио.

Рынок ждет размещения Saudi Aramco с 2016 года, когда о планах провести IPO заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.