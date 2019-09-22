Эр-Рияд будет считать актом войны атаку на Saudi Aramco, если выяснится, что она совершена с территории Ирана

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что в случае доказательства полновесного участия Тегерана в атаке на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военное действие.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства", - сказал Адель аль-Джубейр в интервью CNN.

"Но совершение атаки с вашей (Ирана - ИФ) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это (нападение - ИФ) будет расценено как акт войны", - заявил он каналу.

Он заявил журналистам ранее, что сейчас Эр-Рияд ждет результатов расследования нападения, и что Саудовская Аравия предложила представителям международного сообщества присоединиться к разбирательству.

Ранее Адель аль-Джубейр заявил британскому каналу Sky News, что его страна готова сделать все необходимое для защиты от угроз из Ирана.

"Перед нами стоит ответственность защищать нашу страну и гарантировать, что ни нашей стране, ни нашему народу не будет причинен вред", - сказал он.

Адель аль-Джубейр подчеркнул, что Эр-Рияд готов сделать все возможное для предотвращения военного конфликта.

"Поэтому мы предпримем все необходимое, чтобы препятствовать ущербу страны. Подготовка к войне? Война - это всегда последний вариант", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Комментируя звучавшие в Тегеране заявления о том, что Иран намерен преследовать любого агрессора, он заявил: "Мы будем делать все необходимое для защиты нашего народа".

"Иран на протяжении 40 лет ведет себя агрессивно. Они разрушили Ливан с помощью "Хезболлы", они отправили боевиков, чтобы разрушить Сирию, у них есть боевики в Ираке, боевики в Йемене, и они обеспечивают их дронами и баллистическими ракетами", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Ранее заместитель командующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил иранским СМИ, что Иран готов ответить на любую агрессию. "Мы не позволим войне прийти на нашу землю. Мы будем преследовать любого агрессора. Мы будем продолжать до полного уничтожения любого агрессора", - сказал Салами.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.