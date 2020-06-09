BP сократит 10 тыс. рабочих мест до конца текущего года

Британская нефтекомпания BP Plc сократит 10 тыс. рабочих мест, чтобы сэкономить на расходах в условиях пандемии коронавирусной инфекции и снизившихся цен на нефть, пишет газета Financial Times.

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни заявил в обращении к сотрудникам в понедельник, что компания "тратит гораздо, гораздо больше", чем зарабатывает, в связи с пандемией.

В марте BP объявила, что в течение трех месяцев не будет сокращать рабочие места. Теперь, когда этот срок истек, компания намерена сократить 15% из 70 тыс. сотрудников к концу текущего года.

По словам Луни, сокращения коснутся в основном офисных сотрудников BP.

В прошлом месяце британская нефтекомпания объявила о намерении уменьшить вдвое количество топ-менеджеров - примерно до 120 позиций с 250.

Луни, который занял пост главы BP в феврале, работает над созданием новой операционной структуры и структуры управления в компании. BP поставила перед собой цель к 2050 году или раньше сократить нетто-выбросы углекислого газа до нуля и реорганизовать свои подразделения, ориентированные на добычу газа и нефти, для перехода на более чистые виды топлива.

В апреле Луни заявлял в интервью FT, что компания планирует сокращение рабочих мест в конце 2020 года, поскольку стремится урезать расходы и реорганизовать бизнес.

BP намерена сократить капиталовложения в этом году на 25%, или на $3 млрд, а в следующем году планирует уменьшить операционные расходы на $2,5 млрд.

Луни предупредил в понедельник, что компании, возможно, придется пойти на еще более существенные сокращения.

По данным Dow Jones, BP также намерена заморозить выплаты руководителям высшего звена до 31 марта 2021 года.

Компания предупредила, что выплата бонусов в виде денежных средств "крайне маловероятна" в этом году на фоне последствий экономического кризиса и финансовой ситуации в самой BP.

Акции BP прибавляют 2,1% на торгах в Лондоне в понедельник. С начала 2020 года их стоимость упала на 21,6%.