Экономика

02:28 18.09.2019

Эр-Рияд после атак восстановил прежний уровень поставок энергоносителей - министр энергетики

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Эр-Рияд после атак восстановил прежний уровень поставок энергоносителей - министр энергетики

      Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты предприятия Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министра энергетики страны принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

      "Принц Абдель Азиз бен Сальман сказал (на пресс-конференции - ИФ), что поставки топлива вернулись на прежний уровень - до 3:43 субботы (14 сентября - ИФ) (до атак)", - сообщает телеканал.

      Он отметил, что в сентябре Саудовская Аравия будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

      По словам министра, Эр-Рияд уже наполовину восстановил объем нефтедобычи, а к концу сентября намерен выйти на прежний уровень добычи.

      Также министр призвал мировое сообщество предпринять решительные действия в ответ на нападение на объекты Saudi Aramco.

      В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

      Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

      17 сентября американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщает, что Штаты выявили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были выпушены более 20 беспилотников и крылатых ракет. По словам собеседника телекомпании, места пусков расположены на юге Ирана в северной части Персидского залива.

Теги: #энергоносители #saudi_aramco #поставки #саудовская_аравия
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