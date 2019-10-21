Государственная Saudi Aramco снижает внутренние цены на бензин до конца года

Saudi Aramco объявила о снижении внутренних цен на бензин в четвертом квартале 2019 года, сообщает арабская служба CNBC.

Стоимость бензина с октановым числом 91 снизилась с 1,53 саудовских реала (1SAR/0,27USD) за литр до 1,5 SAR, цена автомобильного топлива с октановым числом 95 - с 2,18 SAR до 2,05 SAR за литр.

В середине июля стоимость бензина с октановым числом 91 выросла с 1,44 до 1,53 SAR за литр, цена автомобильного топлива с октановым числом 95 - с 2,1 SAR до 2,18 SAR за литр.

Цены на бензин в королевстве регулируются государством раз в квартал и имеют привязку к мировым.