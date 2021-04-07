Saudi Aramco может продать долю в трубопроводных активах за $10-15 млрд

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах консорциуму американских, китайских и местных инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, сумма сделки может составить от $10 млрд до $15 млрд. Таким образом, трубопроводы Saudi Aramco будут оценены в общей сложности более чем в $20 млрд.

Среди инвесторов, участвующих в переговорах, - американский фонд Apollo Global Management Inc., инвесткомпания EIG Global Energy Partners, китайский фонд инфраструктурных инвестиций Silk Road Fund, а также фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management Co. и саудовские пенсионные фонды.

Стороны могут объявить о сделке уже на этой неделе.

Saudi Aramco намерена сохранить контроль над своими трубопроводами, отмечают источники. В рамках обсуждаемой сделки может быть создано СП, которое будет получать плату за транспортировку саудовской нефти по трубопроводам.

Saudi Aramco управляет более чем 90 трубопроводами на территории Саудовской Аравии.