Экономика

12:36 05.11.2019

Правительство Украины предусмотрело в проекте госбюджета-2020 субвенцию на социально-экономическое развитие

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Правительство Украины предусмотрело в проекте госбюджета-2020 субвенцию на социально-экономическое развитие

Кабинет министров Украины предусмотрел в подготовленном ко второму чтению проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" субвенцию на социально-экономическое развитие в размере 2 млрд грн.

"В том бюджете, который мы подавали в сентябре, этой статьи не было. Этот инструмент не очень эффективный. Более эффективный – ГФРР (Государственный фонд регионального развития – ИФ). Депутаты считают иначе... Мы согласились, что этот инструмент останется, но он будет значительно меньше", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник в Киеве.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, Государственный фонд регионального развития должен получить 7,5 млрд грн.

"И мы как правительство будем следить, чтобы ни по тому, ни по другому инструменту не было коррупционной составляющей", - подчеркнул он.

Теги: #развитие #гончарук #госбюджет
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