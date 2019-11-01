АМКУ разрешил Тигипко приобрести "Арену-Сити"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение бизнесмену Сергею Тигипко на приобретение через T.A.S. Property Limited свыше 50% в уставных капиталах ООО "Арена-Сити" и "КАН" (Киев), которые являются соответственно владельцем и арендодателем киевского торгово-офисного центра "Арена-Сити".

"Участники концентраций документально подтвердили, что продавцом долей в уставных капиталах ООО "Арена-Сити" и "КАН" является субъект хозяйствования, который не входит в состав структуры Дмитрия Фирташа", – говорится в сообщении АМКУ на сайте.

Ведомство отметило, что проверило информацию в СМИ о якобы покупке Тигипко в апреле 2019 года "Арены-Сити" у компании Group DF Фирташа, однако информация не подтвердилась.

ООО "Арена-Сити" создано в 2005 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками общества является ООО "Эл Ай Инвестментс" (100%), конечным бенефициаром указан Николай Ковальчук.

Выручка "Арены-Сити" в 2018 году выросла на 16,6% – до 28,21 млн грн, а чистый убыток сократился в 4,7 раза – до 2,62 млн грн.

ООО "КАН" создано в 2004 году. Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц-предпринимателей, владельцами ООО являются ООО "Эл Ай Инвестментс" (99%) и ООО "Арена-сити" (1%). Конечным бенефициаром общества также указан Николай Ковальчук.

Зарегистрированный капитал ООО "КАН" составляет 220 тыс. грн.

Выручка "КАН" в 2018 году сократилась на 6,4% – до 34,09 млн грн, а чистый убыток составил 6,82 млн грн против 42,84 млн грн чистой прибыли годом ранее. Объем основных средств компании на конец 2018 года составлял 419,4 млн грн.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании, ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Как сообщило в апреле 2019 года издание "НВ Бизнес" со ссылкой на ряд источников, группа компаний "ТАС" Тигипко купила часть торгово-офисного центра "Арена-сити" по ул. Бассейной, 1-3/2а в Киеве за $13-15 млн. По данным издания, в сделку не вошло несколько помещений на первом этаже, проданных ранее.