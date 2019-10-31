Экономика

17:26 31.10.2019

Укрэнерго намерена инвестировать в развитие сетей за 10 лет около 63 млрд грн

2 мин читать
Укрэнерго намерена инвестировать в развитие сетей за 10 лет около 63 млрд грн

 Проект десятилетнего плана развития НЭК "Укрэнерго", который компания намерена в ближайшее время передать на утверждение регулятору НКРЭКУ, предусматривает инвестирование в развитие сетей около 63 млрд грн, сообщила компания в четверг.

Проект Плана учитывает интеграцию в ENTSO-E, развитие ВИЭ и сетей операторов системы распределения, реконструкцию и модернизацию магистралей, планы по расширению пропускной способности и выдачи мощности генерации.

"До 2029 года "Укрэнерго" должна реконструировать 79 подстанций и 1547 км действующих линий электропередачи (ЛЭП). Также в планах строительство свыше 3 тыс. км новых ЛЭП и увеличение трансформаторной мощности подстанций более чем на 10 %", – отметил директор по эксплуатации и развитию сети "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Компания сообщает, что из общей суммы необходимых инвестиций в 62,6 млрд грн уже в следующие три года понадобится 27 млрд грн.

В ближайших планах "Укрэнерго" – строительство ПС 500 кВ "Кременская" с соответствующим сетевой инфраструктурой, которая должна обеспечить надежность энергообеспечения севера Луганской области, ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская с подстанцией 750 кВ "Каховская", что позволит выдавать в сеть дополнительно 700 МВт, ВЛ 330 кВ Новоодесская - Арциз и ВЛ 330 кВ Западноукраинская - Богородчаны. В Южно-западном регионе в приоритете строительство ВЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС – ПС 750 кВ "Винницкая", которая позволит Днестровской ГАЭС работать четырьмя гидроагрегатами в режимах закачки и генерации.

В рамках интеграции в ENTSO-E предусмотрена реконструкция межгосударственных линий электропередач по проектам совместного интереса (Project of mutual interest – PMI). В частности, это проект реконструкции ЛЭП 400 кВ Мукачево - Вельке Капушаны (Словакия) с увеличением пропускной способности ЛЭП на 30 %, а также строительство ЛЭП 400 кВ Приморская - Исакча (Румыния). Сейчас по этим проектам разрабатывается технико-экономическое обоснование.

Относительно развития ВИЭ "Укрэнерго" рассматривает возможность внедрения систем накопления энергии (Energy Storage Systems) – высокоманевренных мощностей-накопителей, компенсирующих дефицит мощности в сети. "Укрэнерго" отмечает, что для реализации части проектов привлекаются кредитные средства международных финорганизаций, первоочередные проекты финансируются за счет тарифа компании.

Теги: #укрэнерго #инвестиции #сети #нкрэку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:49 31.10.2019
Ferrexpo в I полугодии нарастила инвестиции в украинские активы почти вдвое

Ferrexpo в I полугодии нарастила инвестиции в украинские активы почти вдвое

10:35 30.10.2019
"Метинвест" намерен за 7 лет инвестировать $670 млн в экопроекты, требуется господдержка для улучшения экологии

"Метинвест" намерен за 7 лет инвестировать $670 млн в экопроекты, требуется господдержка для улучшения экологии

19:56 29.10.2019
Зеленский и вице-президент ЕБРР обсудили новые проекты банка, направленные на развитие региональных дорог в Украине

Зеленский и вице-президент ЕБРР обсудили новые проекты банка, направленные на развитие региональных дорог в Украине

19:35 29.10.2019
Мининфраструктуры планирует привлечь до $20 млн инвестиций на концессии пяти региональных вокзалов

Мининфраструктуры планирует привлечь до $20 млн инвестиций на концессии пяти региональных вокзалов

18:28 29.10.2019
Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

18:06 29.10.2019
Ярославский готов участвовать в приватизации "Электротяжмаша", "Харьковоблэнерго", намерен вернуться в банковский бизнес

Ярославский готов участвовать в приватизации "Электротяжмаша", "Харьковоблэнерго", намерен вернуться в банковский бизнес

17:11 29.10.2019
"Метинвест" вложит более $400 млн в экомодернизацию

"Метинвест" вложит более $400 млн в экомодернизацию

15:20 29.10.2019
"Укрэнерго" подписало меморандумы с ЕБРР и IFC о развитии сетей и energy storages

"Укрэнерго" подписало меморандумы с ЕБРР и IFC о развитии сетей и energy storages

13:40 29.10.2019
Бизнесмен Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта

Бизнесмен Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта

11:47 29.10.2019
Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне до 2022 г. - Нефьодов

Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне до 2022 г. - Нефьодов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Почти половину с/х госземель в Украине за годы независимости разворовали - Милованов

Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

ЕБРР выделит дополнительные EUR200 млн на развитие ВИЭ в Украине

ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

ПОСЛЕДНЕЕ

Падение цен на нефть ускорилось, Brent подешевела до $60,1 за баррель

ДТЭК завершает реструктуризацию банковского долга

Почти половину с/х госземель в Украине за годы независимости разворовали - Милованов

"ДТЭК ВИЭ" ввел в эксплуатацию Покровскую СЭС 240 МВт в Днепропетровской области

Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

Львовская ОГА не смогла закупить 43 школьных автобуса

Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС

Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

"Укравтодор" и китайская Poly Changda Engineering договорились о реализации первой очереди строительства Окружной дороги вокруг Киева

ЕБРР выделит дополнительные EUR200 млн на развитие ВИЭ в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА