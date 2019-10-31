Укрэнерго намерена инвестировать в развитие сетей за 10 лет около 63 млрд грн

Проект десятилетнего плана развития НЭК "Укрэнерго", который компания намерена в ближайшее время передать на утверждение регулятору НКРЭКУ, предусматривает инвестирование в развитие сетей около 63 млрд грн, сообщила компания в четверг.

Проект Плана учитывает интеграцию в ENTSO-E, развитие ВИЭ и сетей операторов системы распределения, реконструкцию и модернизацию магистралей, планы по расширению пропускной способности и выдачи мощности генерации.

"До 2029 года "Укрэнерго" должна реконструировать 79 подстанций и 1547 км действующих линий электропередачи (ЛЭП). Также в планах строительство свыше 3 тыс. км новых ЛЭП и увеличение трансформаторной мощности подстанций более чем на 10 %", – отметил директор по эксплуатации и развитию сети "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Компания сообщает, что из общей суммы необходимых инвестиций в 62,6 млрд грн уже в следующие три года понадобится 27 млрд грн.

В ближайших планах "Укрэнерго" – строительство ПС 500 кВ "Кременская" с соответствующим сетевой инфраструктурой, которая должна обеспечить надежность энергообеспечения севера Луганской области, ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская с подстанцией 750 кВ "Каховская", что позволит выдавать в сеть дополнительно 700 МВт, ВЛ 330 кВ Новоодесская - Арциз и ВЛ 330 кВ Западноукраинская - Богородчаны. В Южно-западном регионе в приоритете строительство ВЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС – ПС 750 кВ "Винницкая", которая позволит Днестровской ГАЭС работать четырьмя гидроагрегатами в режимах закачки и генерации.

В рамках интеграции в ENTSO-E предусмотрена реконструкция межгосударственных линий электропередач по проектам совместного интереса (Project of mutual interest – PMI). В частности, это проект реконструкции ЛЭП 400 кВ Мукачево - Вельке Капушаны (Словакия) с увеличением пропускной способности ЛЭП на 30 %, а также строительство ЛЭП 400 кВ Приморская - Исакча (Румыния). Сейчас по этим проектам разрабатывается технико-экономическое обоснование.

Относительно развития ВИЭ "Укрэнерго" рассматривает возможность внедрения систем накопления энергии (Energy Storage Systems) – высокоманевренных мощностей-накопителей, компенсирующих дефицит мощности в сети. "Укрэнерго" отмечает, что для реализации части проектов привлекаются кредитные средства международных финорганизаций, первоочередные проекты финансируются за счет тарифа компании.