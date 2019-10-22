Экономика

10:06 22.10.2019

Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

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Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

 Глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский поддержал идею премьер-министра Украины Алексея Гончарука о продаже части акций компании международным инвесторам.

"Алексей Гончарук - премьер-министр Украины - рассказал, что часть акций "Укрпошты" может быть размещена на международных площадках, и он 100%-но прав. Более того, я буду гордиться, если мы станем первой крупной государственной компанией, которая это сделает", – написал Смелянский в "Фейсбук" в понедельник.

Ранее премьер-министр заявил, что считает возможной частичную приватизацию АО "Укрпошта" путем проведения IPO (первичного публичного размещения акций).

По его словам, в Украине не так много крупных предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких как "Укрпошта", – до 10. Эти предприятия могут быть либо запрещены к приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

"Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми. Предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие", - заявил Гончарук.

Он отметил, что такая модель возможна при работе с социально-значимыми компаниями.

При этом Гончарук подчеркнул: полная продажа таких компаний – вопрос очень сложный, к нему нужно подходить очень взвешенно и осторожно.

Кроме того, сообщил Гончарук, существует также ряд компаний, которые, с одной стороны, не являются мелкими и локальными, с другой - не являются стратегическими.

По словам премьера, для продажи таких компаний Фонд госимущества должен будет на прозрачном конкурсе отобрать советника – компанию, которая будет вести процедуру продажи. Эта компания должна быть материально заинтересована в продаже активов как можно дороже.

"До конца года планируем определиться с такими компаниями", - сказал Гончарук.

Относительно небольших локальных и зачастую убыточных предприятий премьер отметил, что чем скорее они будут проданы через площадку "ProZorro. Аукцион" новым собственникам, тем скорее там начнется развитие.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект №1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой. Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Помимо этого, документ исключает национальный почтовый оператор "Укрпошту" из ст. 4 закона о приватизации.

"Укрпошта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов. Месяц назад компанию отметило Международное почтовое сообщество как лучшую почту мира в двух номинациях.

Теги: #укрпошта #смелянский #продажа
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