"Укрпошта" модернизировала центр обработки авиапочты в аэропорте "Борисполь"

"Укрпошта" после реконструкции открыла центр обработки авиапочты в международном аэропорту "Борисполь" (Киев).

Как сообщила компания на сайте, проведенные работы существенно расширят пропускную способность почтового терминала, ускорят прием и обработку отправлений. В частности, до пяти возросло количество терминалов по обмену почты; расширены зоны обработки и транзитной почты, направляемой в третьи страны; усилена система безопасности; установлена дополнительная система видеонаблюдения, расширены наружные конструкции здания для минимизации негативного воздействия погодных условий на обработку почты.

По данным компании, в реконструкцию указанного операционного объекта вложено более 5,5 млн грн собственных средств.

"Вместе с партнерами - международным аэропортом "Борисполь", ведущими авиалиниями-партнерами, прежде всего "Международными авиалиниями Украины" - мы готовимся к высокому сезону – китайской "черной пятницы", новогодних и рождественских праздников, обновляем наши объекты, чтобы принимать и отправлять возрастающие объемы международной почты. Только за восемь месяцев 2019 года "Укрпошта" обработала 34 млн шт. и перевезла 4,9 млн кг международных импортных и экспортных отправлений и 0,7 млн кг транзита. Львиная доля этих отправлений обрабатывается в терминале аэропорта "Борисполь". Поэтому его обновление - одна из первоочередных задач", - цитирует пресс-служба первого замгендиректора "Укрпошты" Александра Перцовского.

Кроме того, он сообщил, что для расширения возможности экспорта компания начала операции по отправке международной почты в региональных аэропортах – "Киев" (Жуляны), "Львов", "Одесса".

"Уверен, все это позволит не только успешно пройти высокий новогодний сезон, но и создать условия для развития клиентам в дальнейшем", - добавил первый замгендиректора "Укрпошты".

АО "Укрпошта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов. Месяц назад компанию отметило Международное почтовое сообщество как лучшую почту мира в двух номинациях.