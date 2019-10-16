Экономика

15:09 16.10.2019

МАУ готова закупать украинские самолеты серийного производства, в планах 2020г – покупка 2-4 Embraer 195

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МАУ готова закупать украинские самолеты серийного производства, в планах 2020г – покупка 2-4 Embraer 195

 Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) готова закупать среднемагистральные самолеты украинского производства при условии их запуска в массовое серийное производство.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета и совладелец МАУ Арон Майберг в интервью онлайн-изданию Mind.ua .

"МАУ - единственная авиакомпания в Украине, активно и последовательно развивающая внутренние перевозки. Иное дело, что при отмене того же НДС компания активнее сможет наращивать флот для внутренних рейсов. В предварительных планах на следующий год - пополнение флота минимум двумя Embraer 195, а если все сложится благоприятно – эта цифра может увеличиться до четырех", - заявил он.

По словам Майберга, МАУ заинтересована в покупке среднемагистральных самолетов, стоимость перевозки в которых в пересчете на одно кресло составит $30-40. Это даст возможность продавать авиабилеты от $20-22 до $70-80 на рейсе.

При этом он подчеркнул: обязательным условием для покупки авиакомпаниями украинских самолетов является серийность производства.

"Дело не только в себестоимости. Самолеты нужно выпускать серийно, а не изготовить три индивидуальных самолета, для которых непонятно где брать пилотов, запчасти и как их обслуживать. Серийное производство за один день не налаживается. Это длительный и сложный процесс. Среднемагистральный самолет емкостью 70-100 кресел нам очень нужен. Если бы Украина сделала такой успешный самолет, мы бы его покупали", - сказал Майберг.

Совладелец МАУ также считает необходимым организовать систему финансирования украинского авиапрома по типу Boeing и Airbus, которым помогают экспортные и импортные агентства.

"Здесь, скорее всего, нужно думать о лизинговой компании, может, государственной, может - смешанной. Надо создать пул банков, которые будут эти самолеты покупать, сдавать их в лизинг. Это те аспекты, которые необходимы, чтобы в стране полноценно развивалась авиация", - отметил Майберг.

По его словам, обязательным условиями для удешевления внутренних перелетов в стране более чем на 20% являются хороший и доступный транспорт в аэропорт "Борисполь" (Киев), отмена НДС на внутренние рейсы, акциз на топливо.

Как сообщил Майберг, что убыток МАУ в 2019 году будет меньше, чем годом ранее.

Как сообщалось, МАУ закончила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16-й ежегодной Ялтинской европейской мтратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

Авиакомпания соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров более чем в 3 тыс. городов мира.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь".

Теги: #мау #самолет #закупки
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