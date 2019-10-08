Экономика

16:07 08.10.2019

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

2 мин читать
Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

Цены на нефть в ходе торгов во вторник развернулись вниз, утратив завоеванные ранее позиции, на фоне возобновившейся напряженности в отношениях между США и Китаем, которая омрачает надежды на урегулирование торгового спора.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 МСК составляет $57,5 за баррель, что на $0,85 (1,46%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,75 (1,42%) - до $52 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

В понедельник Минторг США внес ряд китайских компаний, в том числе производителя систем видеонаблюдения Hikvision, в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Представители администрации Трампа называли Hikvision, акции которой включены в MSCI All Country World Index, в числе компаний, представляющих угрозу для американских инвесторов.

Источники отмечают, что представители администрации Трампа и советники президента расходятся во мнениях по вопросу ограничений на движение капитала в Китай и пока не выработали единого подхода к его решению.

Тем не менее, это омрачает перспективы достижения соглашения между США и Китаем в ходе переговоров, которые пройдут в конце этой недели в Вашингтоне.

"Я вижу мало шансов на торговую сделку, что может усилить риски снижения цен в краткосрочной перспективе", - сказал старший аналитик сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Слот Хансен, отметив, однако, что сохраняющаяся неопределенность в вопросе поставок не позволит рынку рухнуть.

Теги: #brent #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 08.10.2019
Эквадор остановил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

Эквадор остановил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

18:41 07.10.2019
Рост цен на нефть ускорился, Brent превысила $59 за баррель

Рост цен на нефть ускорился, Brent превысила $59 за баррель

19:10 04.10.2019
Цены на нефть растут впервые за 9 сессий, но завершают неделю в минусе

Цены на нефть растут впервые за 9 сессий, но завершают неделю в минусе

17:06 04.10.2019
"Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали договор на транспортировку до 1,2 млн тонн/год на условиях ship-or-pay

"Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали договор на транспортировку до 1,2 млн тонн/год на условиях ship-or-pay

09:53 04.10.2019
Цены на нефть закончат неделю в сильном минусе

Цены на нефть закончат неделю в сильном минусе

18:36 03.10.2019
Нефть дешевеет восьмую сессию подряд

Нефть дешевеет восьмую сессию подряд

18:21 01.10.2019
Цены на нефть сократили рост на слабых статданных из США, Brent торгуется у $59,6 за баррель

Цены на нефть сократили рост на слабых статданных из США, Brent торгуется у $59,6 за баррель

09:08 30.09.2019
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $61,7 за баррель

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $61,7 за баррель

18:31 24.09.2019
Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на нефть продолжают снижаться

18:40 23.09.2019
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

ЕБА опасается массового перехода в БФР бывших сотрудников налоговой милиции и других служб

Международные резервы Украины в сентябре-2019 уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу

"Пилот" по регистрации земучастков сертифицированными инженерами-землеустроителями в Украине могут провести в 2020-2021гг

Лукашенко: Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

ПОСЛЕДНЕЕ

Слушания по апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража 2017-18гг. начнутся 9 октября

"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

ЕБРР и ЕС выделяют трем украинским банкам почти EUR70 млн для поддержки местных малых предприятий

Доллар стабилен в паре с евро, иена подешевела на оптимизме вокруг переговоров США и Китая

Украина должна сконцентрироваться на развитии грузового потенциала р. Днепр и возобновлении судоходных шлюзов – эксперт ЕС

ИнГОК "Метинвеста" намерен добывать тальковые сланцы из своих отходов ЖРС

США и Япония подписали торговое соглашение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА