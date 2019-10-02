Экономика

12:49 02.10.2019

Visa и Mastercard могут отказаться от участия в проекте создания криптовалюты Libra - СМИ

2 мин читать

Visa Inc., Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте создания криптовалюты Libra на фоне критики со стороны правительственных чиновников в США и Европе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, топ-менеджеры нескольких компаний, вошедших в созданную Facebook коалицию Libra Association, отказываются публично поддержать проект, не желая привлечь к себе внимание регуляторов.

Facebook обнародовала план выпуска криптовалюты в июне. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

Все члены Libra Association обещали вложить как минимум по $10 млн в общий резерв для поддержания стабильности криптовалюты.

Между тем чиновники и представители мировых центральных банков быстро раскритиковали проект, высказав опасения по поводу того, как компания сможет защитить персональные данные пользователей и не допустить использования криптовалюты в мошеннических целях.

Объявление Facebook о планах запуска собственной криптовалюты было встречено без энтузиазма как в США, так и в ряде других стран. Группа американских конгрессменов-демократов в июне выступила с критикой проекта и предложением усилить надзор в этой сфере.

Между тем министр финансов Франции Брюно ле Мэр в сентябре призвал европейские страны начать работу над созданием собственной цифровой валюты, отметив, что криптовалюта Libra, которую планирует выпустить Facebook, будет заблокирована в Европе.

Теги: #mastercard #visa #криптовалюта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:52 24.09.2019
Дальнейшее развитие рынка cashless требует привлечения налоговой – генменеджер Visa в СНГ

Дальнейшее развитие рынка cashless требует привлечения налоговой – генменеджер Visa в СНГ

13:59 18.09.2019
Двое сотрудников ГСА майнили криптовалюту на ведомственной технике, им выдвинуто подозрение - ГБР

Двое сотрудников ГСА майнили криптовалюту на ведомственной технике, им выдвинуто подозрение - ГБР

18:20 12.08.2019
Китай готовится к выпуску собственной криптовалюты

Китай готовится к выпуску собственной криптовалюты

15:59 30.07.2019
MasterCard во II квартале увеличила прибыль сильнее ожиданий

MasterCard во II квартале увеличила прибыль сильнее ожиданий

09:53 12.07.2019
Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

11:04 11.07.2019
Люди с нарушениями слуха могут почувствовать и "увидеть" музыку на Atlas Weekend благодаря специальной площадке от Mastercard

Люди с нарушениями слуха могут почувствовать и "увидеть" музыку на Atlas Weekend благодаря специальной площадке от Mastercard

10:19 01.07.2019
Криптоактивы не угрожают глобальной финстабильности, но G20 следит за рисками

Криптоактивы не угрожают глобальной финстабильности, но G20 следит за рисками

10:52 14.06.2019
Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

11:02 04.06.2019
Visa и Ощадбанк представили приложение cashless расчетов Tap to Phone для малого и среднего бизнеса

Visa и Ощадбанк представили приложение cashless расчетов Tap to Phone для малого и среднего бизнеса

12:13 13.05.2019
Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

Mastercard выделила средства на маркетинг британского Koto – аналога monobank

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3% - Госказначейство

Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

НБУ понизил официальный курс почти на 1,5%

"Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

НБУ увеличил плановые объемы покупки валюты на межбанке до $30 млн в день

ПОСЛЕДНЕЕ

Опимах заявил о намерении возглавить Госгеонедр

Почти треть грузоперевозок "Укрзализныци" на теплотяге осуществляют локомотивы General Electric – глава УЗ

Министр энергетики РФ: есть варианты других маршрутов "Северного потока 2" в случае невыдачи разрешения Данией

Cadogan продаст "Укринвест Группе" свою "дочку" "Газвыдобування" за $2,8 млн

НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

Госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3% - Госказначейство

"Укроборонпром" оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

Цены на нефть сократили рост на слабых статданных из США, Brent торгуется у $59,6 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА