Экономика

18:21 01.10.2019

Цены на нефть сократили рост на слабых статданных из США, Brent торгуется у $59,6 за баррель

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Цены на нефть сократили рост на слабых статданных из США, Brent торгуется у $59,6 за баррель

Подъем цен на нефть ослаб в ходе торгов во вторник из-за слабых статданных по производственному сектору США.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 МСК подорожали на $0,37 (0,62%) - до $59,62 за баррель. Ранее в ходе сессии цена превышала $60 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,15 (0,28%) - до $54,22 за баррель.

Как стало известно во вторник, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

В понедельник нефть подешевела примерно на 3% на заявлениях представителей саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco о том, что страна восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на объекты нефтяной инфраструктуры.

Также рынок ждет нового раунда торговых переговоров США и Китая, который состоится в Вашингтоне 10-11 октября.

Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) назвала эскалацию напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира основной причиной замедления роста глобальной торговли.

ВТО ухудшила свой прогноз увеличения объема мировой торговли в 2019 году до всего 1,2% по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%. Если прогноз оправдается, темпы роста станут минимальными с 2009 года.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Теги: #нефть
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