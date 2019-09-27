АМКУ оштрафовал на 758 тыс. грн "Котнар-М" за ряд нарушений законодательства

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 758 тыс. грн на ООО "Котнар-М" (Закарпатской обл.) за ряд нарушений связанных с нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и экономической конкуренции.

Согласно обнародованному на сайте ведомства решению, "Котнар-М" оштрафован на 408 тыс. грн за три нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в виде представления недостоверной информации АМКУ.

Кроме того, АМКУ наложил штраф на компанию в размере 200 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за неправомерного использование без разрешения международной компании R&A Bailey&Co (Ирландия) названия и оформления упаковки ликеров O'daily, которая схожа по названию и оформлению на упаковку ликера Baileys.

Ведомство также оштрафовало "Котнар-М" на 150 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, в виде распространения ложных сведений на контрэтикетке ликера "O'daily Original".

ООО "Котнар-М" – крупный региональный производитель вин, имеет винодельный комплекс полного цикла производства, около 200 га собственных виноградников в с.Мужиево (Закарпатской обл.). Производит вина под ТМ Cotnar, Monte Cote, Gorobchiki и др.

По данным Единого госреестра юридических и физических лиц (ЕГР), основателями ООО являются Чаба Пейтер, Инна Хомюк, Владимир Булгаков.