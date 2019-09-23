Регулирующее небанковский финрынок законодательство требует полной перезагрузки - Рожкова

Законодательство, которое регулирует небанковский финансовый сектор, требует полной перезагрузки, а не просто внесения точечных изменений, такое мнение высказала первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, уже состоялась встреча с донорами, международными партнерами по этому вопросу. Фактически уже приступили к работе над новым законодательством. Уже есть проекты, полные или частичные, над которыми работали разные специалисты, привлекая, в том числе, рынок. Но ни один из этих законопроектов не доведен до стадии, когда его можно подавать в парламент.

"В течение девяти месяцев абсолютно все законопроекты должны быть разработаны. Что я подразумеваю под словом "все"? Сначала закон о финансовых услугах, который нужно полностью обновить в соответствии с новыми требованиями. Это рамочный закон для всего финансового сектора, который должен определять основные принципы, основные сферы и т.д. Далее в соответствии с ним нужно отработать остальное секторальное законодательство и принимать все в комплексе, чтобы не было конфликтных норм, разночтений, нечетких формулировок или разных терминологий. Иначе получится, что законы простые, но будет множество разъяснений", подчеркнула Рожкова.

Отвечая на вопрос, почему переходный период был определен срок в девять месяцев, она отметила, что изначально, в первой редакции закона, предлагалось на переходный период выделить полгода, однако рынок начал переживать, что мало времени. Тогда, чтобы сделать переход более плавным, были предложены 12 месяцев, а впоследствии сошлись на девяти.

"Я считаю, что несмотря на огромный объем работы, связанный с технической передачей функций, срок надо сокращать. Ведь все это время рынок живет: приходят новые компании, что-то происходит с существующими, у них возникают какие-то вопросы, требующие немедленного урегулирования… И чем длиннее переходный период, тем сложнее предположить, что именно в конечном итоге будет передано с точки зрения качества самого рынка", - отметила она.

Кроме того, по словам Рожковой, изначально закон предусматривал, что на период передачи полномочий никаких изменений в законодательство вносить нельзя, но сам рынок попросил о том, чтобы такое право осталось у комиссии, аргументируя тем, что девять месяцев для рынка достаточно большой срок, и могут возникнуть вопросы, требующие оперативного урегулирования.

"В случае же вето комиссия уже не сможет, а мы еще не сможем отреагировать на ситуацию, и рынок попадет в правовой вакуум. В редакции закона, которая была принята, у комиссии такое право есть, и это в принципе правильно", - сказала она.