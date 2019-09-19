Экономика

13:00 19.09.2019

Минфин Казахстана подтверждает планы проведения road show евробондов в евро

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Казахстан 23 сентября планирует начать road show, по итогам которого может разместить еврооблигации в евро, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве финансов республики.
"Замминистра Руслан Бекетаев вылетает в понедельник для проведения road show, подтверждаем", - сказал представитель министерства.
Ранее со ссылкой на источник в банковских кругах сообщалось, что встречи с инвесторами пройдут во Франкфурте и Лондоне. Казахстан может разместить или 7-летние, или 15-летние евробонды, возможен и вариант с двумя траншами такой дюрации. Организаторами назначены Citi, Societe Generale и UBS, лид-менеджером в Казахстане - FHS.
Правительство Казахстана в июне приняло решение о выпуске госбумаг на сумму не менее $1,2 млрд в эквиваленте. Эмиссию планируется осуществить до конца текущего года. Окончательное решение о сроках и точной сумме выпуска будет зависеть от конъюнктуры на внешних рынках капитала, отмечал Минфин.
В апреле первый вице-премьер, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов отмечал, что Казахстан может разместить еврооблигации на бирже международного финансового центра "Астана" (AIX), он называл возможный объем эмиссии на уровне 1 млрд евро.
Говоря о причине размещения евробондов, он заявлял, что квазигосударственные компании, в частности компании, входящие в группу фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", намерены рефинансировать свои валютные займы, заместив их на займы в нацвалюте.
"Наши квазигоскомпании хотят рефинансироваться внутри страны, скажем так, поменять более дорогие валютные займы на тенговые займы. Но они придут на казахстанский валютный рынок, (. . .) и мы получим сильную девальвацию. Чтобы этого не произошло, мы должны в пределах финансирования дефицита бюджета привлечь в страну валюту", - уточнял глава Минфина.
Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность 5-летнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.

Теги: #еврооблигации #казахстан
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