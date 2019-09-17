Мариупольские меткомбинаты "Метинвеста" проводят модернизацию и сокращают выбросы

Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК) и "Азовсталь" (оба - Мариуполь Донецкой обл.), входящие в группу "Метинвест", в рамках озвученных ранее обязательств проводят модернизацию агрегатов, выводят из эксплуатации устаревшее оборудование и сокращают вредные выбросы, улучшая экологическую обстановку в городе.

Как сообщается в пресс-релизе группы во вторник, о реализации природоохранных проектов, выполнении публичных экологических обязательств представители предприятий отчитались перед главой Донецкой облгосадминистрацией и общественностью.

Так, среди крупных выполненных проектов - выведенные из эксплуатации доменная печь №1, коксовые батареи № 5, 6, 7 и аглофабрика на МК "Азовсталь", нагревательные колодцы ЛПЦ-1700 на ММК им. Ильича и устаревшее мартеновское производство на двух предприятиях. На стадии реализации находятся проекты по реконструкции систем аспирации доменного, конвертерного и известково-обжигательного цехов меткомбинатов.

На МК "Азовсталь" ряд проектов подошел к финальной стадии. Завершаются пуско-наладочные работы современной системы аспирации дробилки ферросплавов, а также новых систем аспирации установок печь-ковш конвертерного цеха. Также заканчивается модернизация доменной печи №3.

"У нас действует разработанный план-график экологических мероприятий и график выполнения наших публичных экологических обязательств. Реализация природоохранных проектов – стратегическая задача, от которой мы не отступаем ни на шаг", - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии "Азовстали" Андрей Савченко, которого цитирует пресс-служба.

На ММК им. Ильича на стадии завершения второй этап реконструкции аглофабрики. До конца года на предприятии закончат строительство и введут в эксплуатацию рукавные фильтры с системой сероочистки на зоне спекания агломашин №№ 1-6 и зоне охлаждения агломашин №№10-12. А до конца 2020 года проект реконструкции газоочисток аглофабрики будет выполнен полностью.

"Группа "Метинвест" - последовательная в своих действиях компания. Мы обещали жителям идти к чистой металлургии и держим слово. В конце следующего года дымление аглофабрики, которое идет каждый день на протяжении 50 лет, минимизируется, можно сказать практически прекратится", - подчеркнул генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко.

На встрече руководители также обсудили ряд проблемных вопросов, один из которых - недостаток квалифицированных проектантов на рынке услуг, поэтому компании приходится рассчитывать только на собственные силы. Второй важный вопрос – экологический налог, который в большей степени перечисляется в государственный и областной бюджеты, а не остается в городе, где работают предприятия.

"Государство должно помогать промышленности в решении разных вопросов, в том числе налогов. Что касается модернизации, я вижу, что предприятия идут в графике и выполняют публичные обязательства. Вы также должны быть в диалоге с громадой и показывать реализацию важных проектов", - подчеркнул в завершении глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Азовсталь" и ММК им. Ильича входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".