В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook

В интернете появилась база данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook, сообщает в среду TechCrunch.

Более 419 млн записей о номерах, привязанных к аккаунтам соцсети, и ID этих аккаунтов оказались в свободном доступе, из них 133 млн записей номеров жителей США, 50 млн записей жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей. В TechCrunch не уточняют, сколько записей могли содержать неверные данные или дублировали друг друга.

В TechCrunch предположили, что сведения могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.

В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

В июле компания урегулировала претензии Федеральной торговой комиссии США об обращении с данными пользователей из-за утечки данных через Cambridge Analytica. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).