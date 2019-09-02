Экономика

13:04 02.09.2019

Зеленский поручил привлечь инвестсоветников и провести первый приватизационный конкурс до 1 апреля 2020 г.

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Зеленский поручил привлечь инвестсоветников и провести первый приватизационный конкурс до 1 апреля 2020 г.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и министру экономического развития и торговли Тимофею Милованову начать подготовку больших госкомпаний к приватизации и провести первый конкурс не позже 1 апреля 2020 года.

"Начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные - Гончарук и Милованов. Провести первый конкурс не позже 1 апреля 2020 года", - сказал он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

Кроме того, президент поручил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе депутатской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии до 1 октября 2019 года принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, а Кабмину - сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Также Зеленский поручил "передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro. Продажи" (до 1 декабря 2019 года)".

Теги: #приватизация #зеленский #конкурс
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