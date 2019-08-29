Миссия МВФ будет в Киеве через несколько недель для нового сотрудничества

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет в Киеве через несколько недель для проведения переговоров относительно новой программы сотрудничества с Украиной.

Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания Верховной Рады, сообщил претендент на должность премьер-министра Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что новому парламенту и Кабинету министров необходимо будет изменить отношение к Украине в мире.

"И основой для таких изменений должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества с Украиной", - заявил он.

Гончарук подчеркнул, что сегодня в Украине очень дорогие ресурсы, и инвесторы не доверяют ей как стране для вложения инвестиций.

По его словам, дешевое кредитование станет одной из тактических целей нового состава Кабмина.

Как сообщалось, народные депутаты в четверг вечером приступили к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра Украины.