Президентский законопроект об обороте с/х земель предусматривает допуск юрлиц к рынку земли - Трофимцева

Президентский законопроект об обороте земель сельхозназначения в Украине, который должен быть обнародован в течение двух недель, предусматривает допуск юридических лиц к рынку земли, сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

"Позиция президента по поводу юрлиц довольно либеральная и это как раз одно из тех разногласий, которое существует между нами. Я считаю, что определенные ограничения, предохранители, должны устанавливаться на первом переходном этапе, я выступаю за поэтапность открытия рынка и соответственно за поэтапную его либерализацию", - сказала она на пресс-конференции в среду.

По словам Трофимцевой, базой президентского законопроекта выступает правительственный.

"Изменения, которые в нем будут, касаются юридических лиц, я думаю, мы его увидим в ближайшее время, он будет внесен в Верховную Раду как президентский, но это будет предметом разговора после первого дня работы Верховной Рады, после формирования нового Кабинета министров. Этот вопрос недели-двух максимум", - сказала и.о. министра аграрной политики.

Кроме того, Трофимцева уточнила, что в рамках земельной реформы будет презентовано минимум 6-7 законопроектов, которые будут направлены на нормальное функционирование рынка земли.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского намерена презентовать законопроект об открытии рынка земли в августе с перспективой принятия его в этом году (с предварительным условием переходного периода до 10 месяцев). Однако перед открытием рынка земли, полагают в Офисе президента и партии "Слуга народа", следует принять ряд таких превентивных мер как борьба с рейдерством и обеспечение доступного финансирования фермеров.