Экономика

11:22 28.08.2019

Коломойский предлагает резко повысить рентную ставку на добычу руды

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Коломойский предлагает резко повысить рентную ставку на добычу руды

 Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предлагает повысить с 8,8% до 75% ставку рентной платы на добычу железной руды.

"…Если ты сырье вывозишь (из страны – ИФ), то с $80 на тонне минимум 75% пусть отдаст – это $60, а $20 пусть оставит себе", - сказал Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ".

По мнению бизнесмена, это нынешние рентные ставки стимулируют экспорт сырья.

"Но есть второй вариант - не продавай сразу руду!.. Производи сталь - у тебя же есть мощности, а ты вместо загрузки предприятий сокращаешь мощности, потому что тебе сейчас проще продавать руду, а не заниматься производством", - сказал Коломойский.

Помимо этого, он заявил о необходимости национализации крупнейших предприятий и разработки недр.

"Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм", - считает бизнесмен.

Теги: #рента #сырье #экспорт #производство #коломойский
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