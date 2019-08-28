Коломойский предлагает резко повысить рентную ставку на добычу руды
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предлагает повысить с 8,8% до 75% ставку рентной платы на добычу железной руды.
"…Если ты сырье вывозишь (из страны – ИФ), то с $80 на тонне минимум 75% пусть отдаст – это $60, а $20 пусть оставит себе", - сказал Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ".
По мнению бизнесмена, это нынешние рентные ставки стимулируют экспорт сырья.
"Но есть второй вариант - не продавай сразу руду!.. Производи сталь - у тебя же есть мощности, а ты вместо загрузки предприятий сокращаешь мощности, потому что тебе сейчас проще продавать руду, а не заниматься производством", - сказал Коломойский.
Помимо этого, он заявил о необходимости национализации крупнейших предприятий и разработки недр.
"Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм", - считает бизнесмен.