Экономика

19:10 21.08.2019

Одна из ростовских шахт ДТЭКа в 2018 г сократила чистую прибыль, другая получила убыток

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Одна из ростовских шахт ДТЭКа в 2018 г сократила чистую прибыль, другая получила убыток

ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская область, входит в состав украинского энергохолдинга ДТЭК) в 2018 году сократило чистую прибыль по РСБУ на 7,1% по сравнению с показателем 2017 года, до 2,2 млрд рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия выросла на 21,3%, до 13,7 млрд рублей при повышении себестоимости на 21,1%, до 6,7 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 28,9%, до 4,1 млрд рублей, а прибыль до налогообложения, напротив, уменьшилась на 5,6%, до 2,8 млрд рублей.

Снижение чистой прибыли связано, в том числе, с увеличением "прочих расходов" в 3,4 раза (до 1,2 млрд рублей) при сокращении "прочих доходов" в 2,9 раза (до 132,3 млн рублей). Коммерческие расходы выросли на 12,4% (до 2,7 млрд рублей), управленческие - на 10% (до 208,9 млн рублей).

Дебиторская задолженность предприятия увеличилась с 1,3 млрд рублей на 1 января 2018 года до 4,4 млрд рублей на 1 января 2019 года, кредиторская задолженность сократилась с 2,6 млрд рублей до 2 млрд рублей.

Из отчетности следует, что в 2018 году компания направила на выплату дивидендов 9,1 млн рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году.

Второе предприятие ДТЭК в Ростовской области - ОАО "Донской антрацит" - в 2018 году получило 709,3 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 453 млн рублей чистой прибыли в 2017 году.

Выручка компании выросла на 2%, до 2,1 млрд рублей, а себестоимость - на 12,2%, до 1,6 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась на 21,7%, до 475,4 млн рублей, прибыль от продаж - на 27,3%, до 313 млн рублей. Компания получила 844,2 млн рублей убытка до налогообложения против 597,9 млн рублей доналоговой прибыли в 2017 году.

"Прочие доходы" предприятия в прошлом году сократились в 5,1 раза, до 77,3 млн рублей, тогда как "прочие расходы", наоборот, выросли в 5,3 раза, достигнув 1,2 млрд рублей.

Дебиторская задолженность АО сократилась с 2 млрд рублей на 1 января 2018 года до 1,6 млрд рублей на 1 января 2019 года, кредиторская - с 624,4 млн рублей до 274,2 млн рублей.

Из отчетности следует, что по итогам 2018 года компания не выплачивала дивиденды.

"Донской антрацит" с 2004 года (в "СПАРКе" отражается бухотчетность с этого периода) получал чистую прибыль 4 раза: в 2006 году - 99,1 млн рублей, 2011 году - 207,6 млн рублей, 2016 году - 1,1 млрд рублей и в 2017 году - 453 млн рублей. Все остальное время компания работала с убытком. Максимальный чистый убыток - 2 млрд рублей - был получен в 2015 году.

В июне 2012 года ДТЭК купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом". Промышленные запасы угля этих активов оцениваются в 136 млн тонн.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. "ДТЭК" управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #россия #шахты #дтэк
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