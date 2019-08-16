Экономика

12:57 16.08.2019

"Интерпайп" заявляет о намеренном создании поставщиками электроэнергии дефицита на рынке

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"Интерпайп" заявляет о намеренном создании поставщиками электроэнергии дефицита на рынке

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" заявляет о намеренном создании поставщиками электроэнергии дефицита на рынке.

"За 1,5 месяца работы нового рынка электроэнергии компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения со стороны поставщиков даже по максимальной цене", - говорится в пресс-релизе компании.

Как уточняет "Интерпайп", обычно такая ситуация имеет место в ночные часы, что, по мнению компании, противоречит здравому смыслу, поскольку ночью потребление электроэнергии существенно ниже, чем днем. Кроме того, с середины июля такая ситуация уже начала проявляться и в дневные часы. То есть, ни один из поставщиков не выходит на рынок с предложением, что вынуждает потребителей уходить на балансирующий рынок, потреблять и рассчитываться за электроэнергию по факту потребления по более высокой цене балансирующего рынка.

Если в начале июля дневной дефицит составлял 5-8% от потребности "Интерпайпа", то к 15 августа он стал рекордным и составил 16%, отмечает пресс-служба. Таким образом, за 1,5 месяца расходы компании на электроэнергию выросли в среднем на 20-25% с учетом тарифа на передачу по сравнению с июньскими затратами.

Директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов отметил, что новый рынок электроэнергии так и не стал рынком в полном смысле этого слова.

"Кроме роста цен, закономерностью уже стал дефицит предложения в любое время суток. Мы понимаем, что физически электроэнергия есть, но на рынок она не попадает. Существующая модель выгодна некоторым производителям и посредникам, но не выгодна потребителям. Для промышленных потребителей ущерб прямой - рост цены электроэнергии, а для бытовых потребителей - косвенный, из-за удорожания стоимости товаров и услуг, для производства которых используется электричество", - приводит его слова пресс-служба.

При этом, отмечается в пресс-релизе, "общеизвестно, что Украина имеет избыточные генерирующие мощности и является экспортером электроэнергии".

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #электроэнергия #дефицит #интерпайп
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