Рост заказов промпредприятий ФРГ в июне стал рекордным за два года

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне 2019 года подскочил на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с августа 2017 года, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя всего на 0,5% с майского уровня.

Относительно июня 2018 года заказы снизились на 3,6%, тогда как эксперты прогнозировали еще более резкое падение, на 5,2%.

В мае, согласно пересмотренным данным, объем заказов уменьшился на 2% в помесячном выражении, а не на 2,2%, как сообщалось ранее. Годовое снижение показателя составило 8,4%, а не 8,6%.

Объем внутренних заказов промпредприятий уменьшился на 1%. Заказы, принятые от клиентов из других стран, подскочили на 5%, хотя страны еврозоны сократили заказы на 0,6%.

Заказы на потребительские товары снизились в июне на 0,4% относительно мая, повышение объема заказов производственного оборудования составило 3,7%.