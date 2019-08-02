Активы Госнефтефонда Азербайджана в I полугодии выросли на 10,25%

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-июне 2019 года увеличились на 10,25% - до $42 млрд 463,7 млн, говорится в сообщении фонда.

Рост активов обусловлен более высокими доходами, в том числе от управления средствами, пояснил фонд.

Доходы ГНФАР в первом полугодии составили 10 млрд 698,3 млн манатов, расходы - 4 млрд 499,4 млн манатов.

Продажа нефти и газа Азербайджана принесла фонду 7 млрд 780,7 млн манатов, транзит - 8,9 млн манатов, бонусные выплаты - 766,4 млн манатов, поакровые выплаты - 1,1 млн манатов.

Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 2 млрд 141,2 млн манатов.

В структуре расходов за январь-июнь 2019 года большая часть пришлась на трансферты в госбюджет - 4 млрд 413 млн манатов.

Также фонд потратил 74,9 млн манатов на улучшение жилищных условий беженцев, еще 11,5 млн манатов - на административные расходы.

Внебюджетные доходы фонда, полученные от курсовой разницы, составили 513,1 млн манатов.

Основную часть активов ГНФАР по-прежнему предпочитает размещать в долларах США, отмечается в данных фонда.

В структуре инвестиционного портфеля 54,6% размещено в долларах США (по итогам 2018 года - 54,3%), 34,1% - в евро (34,4%), 4,6% - в фунтах стерлингов (без изменений), 0,6% - в австралийских долларах (без изменений), 0,7% - в турецких лирах (0,8%), 0,7% - в российских рублях (без изменений), 0,4% - в южнокорейских вонах (0,5%), 1,2% - в китайских юанях (1,3%), 1,6% - в японских иенах (1,5%), 1,5% - в прочих валютах (1,3%).

По данным фонда, 37,48% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2018 года - 37,05%), 19,93% - в Северной Америке (23,1%), 32,97% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (28,71%), остальное - в других регионах.

По данным фонда, 71,1% его инвестиционного портфеля размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 13,3% - в акциях, 5,3% вложено в недвижимость, на долю золота приходится 10,3%, что эквивалентно 95,47 тоннам.

"В январе-июне 2019 года положительная доходность была зафиксирована по всем компонентам инвестиционного портфеля ГНФАР, но наиболее высокий показатель доходности был зафиксирован по портфелю акций - 13,1%", -отмечается в сообщении.

В ГНФАР аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Официальный курс на 2 августа - 1,7 маната/$1.