Экономика

09:48 02.08.2019

Глава Госпогранслужбы заявляет о недофинансировании ведомства на 938 млн грн

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Глава Госпогранслужбы заявляет о недофинансировании ведомства на 938 млн грн

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко называет ситуацию с финансированием ведомства катастрофической и отмечает, что она привела к повышению социальной напряженности среди сотрудников погранслужбы.

В интервью BBC News Украина, опубликованном в пятницу утром, он отметил, что размер недофинансирования Госпогранслужбы составляет 938 млн грн.

"На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь. Такая ситуация привела к повышению социальной напряженности", - сообщил Дейнеко.

По его словам, причиной этого стал, в частности, избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны. "Я очень уважаю военнослужащих ВСУ, которые выполняют задачи по обороне нашего государства, непосредственно воюют… Подавляющее большинство погибших - это, конечно, военнослужащие ВСУ. На втором месте идет Нацгвардия. Но в то же время есть 70 пограничников, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Поэтому разделять военных, на мой взгляд, некорректно", - отметил руководитель ведомства.

Среди наиболее болезненных для ведомства вопросов Дейнеко назвал также обеспечение горюче-смазочными материалами, отметив, что, к примеру, по сравнению с латвийскими пограничниками украинские обеспечены в 4-5 раз хуже.

"Эта ситуация не может оставаться такой и в дальнейшем. Я стараюсь все эти вопросы решать в Офисе президента. в Министерстве внутренних дел, которое является распорядителем средств… Но для того, чтобы дать нам дополнительно миллиард, его надо где-то найти, а в государственном бюджете его нет. Появится ли он, пока непонятно", - отметил глава ведомства.

По его словам, в госбюджет должны быть внесены изменения в бюджет. "Мы своими силами можем изменить назначение определенных платежей, но не в таком объеме, чтобы полностью решить проблему. Однозначно пострадает вопрос строительства жилья, я еще больше урежу закупку горюче-смазочных материалов, но это капля в море", - сказал Дейнеко.

Теги: #госпогранслужба #финансирование #сергей_дейнеко
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