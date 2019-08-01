"Кредит Инвестмент Групп" приобрела пул активов 10 неплатежеспособных банков за 91,96 млн грн

ООО "Кредит Инвестмент Групп" (Киев) в ходе аукциона 22 июля на площадке "Эксито Партнерс и Коэн Украина" (входит в Exito Partners and Cohen&Company, Великобритания) приобрело активы 10 неплатежеспособных банков за 91,96 млн грн, сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Фонд гарантирования реализовал первый мегапул из невыкупленных ранее активов, которые выставлялись на торги в составе 1-1,5-миллиардных пулов…Торги проходили по голландской модели аукциона. То есть, цена поэтапно снижалась. Единственный участник торгов сделал первую ставку на уровне 91,96 млн грн, и, поскольку не было других ценовых предложений, эта ставка стала окончательной", - уточняет в пресс-релизе.

Начальная цена пула - 459,78 млн грн.

В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также по дебиторской задолженности.

В пул вошли активы банков "Финансы и Кредит", Укрбизнесбанк, Радикал Банк, Энергобанк, "Киевская Русь", Профин Банк, Евробанк, Дельта Банк, Платинум Банк, Имэксбанк.

Согласно данным госсреестра, конечными бенефициарами ООО "Кредит Инвестмент Груп" являются Антон Волохов (60%) и Алексей Волохов (40%).