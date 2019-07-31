Экономика

17:21 31.07.2019

"Транснефть" частично компенсировала "Укртранснафте" EUR2,3 млн за инцидент с хлорорганикой

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"Транснефть" частично компенсировала "Укртранснафте" EUR2,3 млн за инцидент с хлорорганикой

АО "Укртранснафта" получило от российской "Транснефти" EUR2,3 млн в качестве частичной компенсации за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Согласно сообщению пресс-службы "Укртранснафты", в частности, это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Как сообщалось, в конце апреля после попадания в нефтепровод "Дружба" российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины.

Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Теги: #транснефть #укртранснафта #компенсация
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