Экономика

13:59 31.07.2019

АМКУ может принять решение о принудительном разделении активов азотной химии Group DF - экс-госуполномоченная комитета

1 мин читать
АМКУ может принять решение о принудительном разделении активов азотной химии Group DF - экс-госуполномоченная комитета

Экс-государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская, оспаривающая свое увольнение в Верховном суде, допускает возможность принудительного разделения активов азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"Послезавтра АМКУ может впервые за 20 лет принять решение о принудительном разделении монополиста", - написала Загребельская в Facebook.

АМКУ 1 августа 2019 года планирует, в частности, рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" и ООО "НФ Трейдинг Украина" на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014-2017 гг.

По словам Загребельской, в начале июня 2019 года председатель АМКУ сообщил, что "группе за такие нарушения грозит не только штраф, но и принудительное разделение ее химических активов".

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

Теги: #group_df #фирташ #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 31.07.2019
Буроменская и Нечитайло назначены госуполномоченными АМКУ – указы Зеленского

Буроменская и Нечитайло назначены госуполномоченными АМКУ – указы Зеленского

14:25 30.07.2019
АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

17:23 29.07.2019
АМКУ рекомендует АМПУ начать дноуглубление в морпорту "Южный"

АМКУ рекомендует АМПУ начать дноуглубление в морпорту "Южный"

15:13 29.07.2019
Буроменская и Нечитайло подали декларации в НАПК как кандидаты в госуполномоченные АМКУ

Буроменская и Нечитайло подали декларации в НАПК как кандидаты в госуполномоченные АМКУ

19:15 25.07.2019
АМКУ оштрафовал компанию из Днепра за незаконное использование в названии обозначение "Санофи"

АМКУ оштрафовал компанию из Днепра за незаконное использование в названии обозначение "Санофи"

09:35 24.07.2019
АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

13:54 23.07.2019
Замспецпрокурора США предлагал Фирташу обменять компромат на Трампа на закрытие обвинений

Замспецпрокурора США предлагал Фирташу обменять компромат на Трампа на закрытие обвинений

13:26 16.07.2019
Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

10:14 16.07.2019
"Альфа-Лизинг Украина" присоединит УЛК "Ленд-лиз"

"Альфа-Лизинг Украина" присоединит УЛК "Ленд-лиз"

13:59 09.07.2019
АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

АМКУ открыл дело о получении Skyrizon Aircraft Holdings и "Укроборонпромом" контроля над "Мотор Сич"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Наблюдательный совет ПриватБанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иcки

ЕБРР купил 1/5 выпущенных "Нафтогазом" евробондов на EUR600 млн

Доллар в Украине впервые за три года стал стоить дешевле 25 грн

Должность бизнес-омбудсмена после Шеметы займет экс-мэр Варшавы Свенчицкий

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

ПОСЛЕДНЕЕ

Наблюдательный совет ПриватБанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иcки

ЕБРР купил 1/5 выпущенных "Нафтогазом" евробондов на EUR600 млн

Доллар в Украине впервые за три года стал стоить дешевле 25 грн

Должность бизнес-омбудсмена после Шеметы займет экс-мэр Варшавы Свенчицкий

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Внешний госдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,2%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА