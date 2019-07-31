АМКУ может принять решение о принудительном разделении активов азотной химии Group DF - экс-госуполномоченная комитета

Экс-государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская, оспаривающая свое увольнение в Верховном суде, допускает возможность принудительного разделения активов азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"Послезавтра АМКУ может впервые за 20 лет принять решение о принудительном разделении монополиста", - написала Загребельская в Facebook.

АМКУ 1 августа 2019 года планирует, в частности, рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" и ООО "НФ Трейдинг Украина" на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014-2017 гг.

По словам Загребельской, в начале июня 2019 года председатель АМКУ сообщил, что "группе за такие нарушения грозит не только штраф, но и принудительное разделение ее химических активов".

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).