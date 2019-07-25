Нацкомфинуслуг утвердила порядок обработки персональных данных

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) 25 июля утвердила проект распоряжения о Порядке обработки персональных данных, сообщается на сайте регулятора.

Документ определяет общие требования к обработке и защите персональных данных субъектов таких данных, обрабатываемых полностью или частично в самостоятельных структурных подразделениях Нацкомфинуслуг с применением автоматизированных средств: системы электронного документооборота в Нацкомфинуслуг, Комплексной информационной системы, а также персональных данных, содержащихся в картотеке (личных делах работников) или подлежащих внесению в картотеки, с применением неавтоматизированных средств.

В частности, Порядком закреплена цель и основания обработки персональных данных, категории субъектов и состав персональных данных, обрабатываемых в Нацкомфинуслуг. Дается определение понятиям "персональные данные" и "обработка персональных данных", включающим в себя сбор, регистрацию, накопление, хранение, изменение, восстановление, использование, распространение, обезличивание и уничтожение персональных данных о физическом лице. Помимо того определяется деятельность руководителей и подчиненных им работников самостоятельных структурных подразделений аппарата Нацкомфинуслуг по организации и выполнения работы, связанной с обработкой и защитой персональных данных, порядок предоставления и лишения доступа к персональным данным.

Документ определяет личные неимущественные права на персональные данные, которые имеют все работники Нацкомфинуслуг и каждое физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются в Нацкомфинуслуг.

Кроме этого, Порядок регулирует деятельность ответственного лица-организатора работы, связанной с защитой персональных данных при их обработке, а также содержит права и обязанности ответственного лица.