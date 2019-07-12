Экономика

14:59 12.07.2019

"Укрспирт" возобновил отгрузку спирта

1 мин читать
"Укрспирт" возобновил отгрузку спирта

ГП "Укрспирт" возобновило отгрузку спирта, прекращенную с 1 июля.

"Водочный кризис отменяется: Правительство согласовало временный порядок отгрузки спирта. ГП "Укрспирт" работает в штатном режиме и выполняет контрактные обязательства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в госпредприятии.00

Кабинет министров, в частности, согласовал временный порядок отгрузки спирта до 1 октября 2019 года.

"За это время производители спирта и потребители продукции должны привести системы учета в соответствие с требованиями Налогового кодекса", - указали в "Укрспирте".

Как сообщалось, Кабмин на заседании 10 июля одобрил "дорожную карту" мер для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля.

Документом предусмотрено применение уже установленных и зарегистрированных в соответствующем госреестре приборов учета до урегулирования вопроса установления и регистрации новых электронных расходомеров - счетчиков спирта этилового спиртовыми заводами.

По данным министерства, остановка отгрузки спирта спиртовыми предприятиями была связана с внедрением новой системы контроля по обороту этилового спирта с 1 июля 2019 года.

Среди новых правил - ежедневная передача производителями данных отгрузки и получения спирта в электронном виде в контролирующий орган в соответствии с показателями электронных счетчиков, которые должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре расходомеров спирта этилового.

Теги: #отгрузка #укрспирт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 10.07.2019
"Укрспирт" возобновит отгрузки спирта после разъяснений Минфина

"Укрспирт" возобновит отгрузки спирта после разъяснений Минфина

16:39 05.07.2019
"Укрспирт" с 1 июля прекратил отгрузку спирта производителям алкоголя

"Укрспирт" с 1 июля прекратил отгрузку спирта производителям алкоголя

12:25 05.07.2019
"Укрспирт" не может отгружать спирт из-за правовой коллизии

"Укрспирт" не может отгружать спирт из-за правовой коллизии

13:11 26.03.2019
"Укрспирт" в 2019г инвестирует 311 млн грн в систему е-учета продукции и модернизацию производства

"Укрспирт" в 2019г инвестирует 311 млн грн в систему е-учета продукции и модернизацию производства

11:25 15.03.2019
Суд отменил взыскание 24 млн грн с "Укрспирта"

Суд отменил взыскание 24 млн грн с "Укрспирта"

14:38 21.12.2018
АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

АМКУ оштрафовал "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

14:02 01.11.2018
Санкции РФ не повлияют на работу ГПЗКУ и "Укрспирт", заявляют в компаниях

Санкции РФ не повлияют на работу ГПЗКУ и "Укрспирт", заявляют в компаниях

13:33 05.10.2018
Суд отменил взыскание 173,6 млн грн с "Укрспирта"

Суд отменил взыскание 173,6 млн грн с "Укрспирта"

12:04 24.09.2018
Отгрузка импортного угля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 8 мес. увеличилась в 1,7 раза

Отгрузка импортного угля на ТЭС и ТЭЦ Украины за 8 мес. увеличилась в 1,7 раза

11:04 02.08.2018
"Укрспирт" открыл сеть магазинов алкогольной продукции украинских брендов

"Укрспирт" открыл сеть магазинов алкогольной продукции украинских брендов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военная бронемашина "Козак-2М1" успешно прошла госиспытания

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

"Нафтогаз Украины" открыл книги заявок на евробонды в долларах и евро - источник

"Нафтогаз" на встрече с Зеленским понизил цену на газ для населения

Международный финансовый аудит "Укроборонпрома" может быть начат уже в сентябре – Абромавичус

ПОСЛЕДНЕЕ

Военная бронемашина "Козак-2М1" успешно прошла госиспытания

Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по выпуску беспилотных автомобилей

КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

Уровень теневой экономики в 2018г. впервые за 10 лет снизился до 30% ВВП - МЭРТ

"Унит" называет "клеветой" заявление "Укрзализныци" о получении неправомерной выгоды от продажи электронных ж/д билетов

Доля рынка "на сутки вперед" демонстрирует динамику к снижению – Ковальчук

Гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" критикует экопопулизм и чрезмерность "зеленой идеологии" для пиара на выборах

Германия больше всех пострадала от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба"

Более 3 тыс. печатных СМИ выходило в Украине в первом полугодии 2019 году - Госкомтелерадио

"Киевтеплоэнерго" намерено переоснастить оборудование столичной ТЭЦ-5

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА