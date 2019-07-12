"Укрспирт" возобновил отгрузку спирта

ГП "Укрспирт" возобновило отгрузку спирта, прекращенную с 1 июля.

"Водочный кризис отменяется: Правительство согласовало временный порядок отгрузки спирта. ГП "Укрспирт" работает в штатном режиме и выполняет контрактные обязательства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в госпредприятии.00

Кабинет министров, в частности, согласовал временный порядок отгрузки спирта до 1 октября 2019 года.

"За это время производители спирта и потребители продукции должны привести системы учета в соответствие с требованиями Налогового кодекса", - указали в "Укрспирте".

Как сообщалось, Кабмин на заседании 10 июля одобрил "дорожную карту" мер для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля.

Документом предусмотрено применение уже установленных и зарегистрированных в соответствующем госреестре приборов учета до урегулирования вопроса установления и регистрации новых электронных расходомеров - счетчиков спирта этилового спиртовыми заводами.

По данным министерства, остановка отгрузки спирта спиртовыми предприятиями была связана с внедрением новой системы контроля по обороту этилового спирта с 1 июля 2019 года.

Среди новых правил - ежедневная передача производителями данных отгрузки и получения спирта в электронном виде в контролирующий орган в соответствии с показателями электронных счетчиков, которые должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре расходомеров спирта этилового.