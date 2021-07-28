"Укрспирт" за год сократил количество спиртзаводов на 25 – руководитель предприятия

Госпредприятие "Укрспирт" на данный момент владеет 16 местами осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта, тогда как на аналогичную дату 2020 года на балансе предприятия числился 41 спиртзавод, 2020 год стал годом подготовки к приватизации активов госпредприятия и рекордных финпоказателей, сообщил руководитель предприятия Сергей Блескун.

"Еще в прошлом году предприятие праздновал 10-летие с 41 МОД (заводами), а сегодня празднует 11 лет уже с 16 МОД. За 11 лет существования "Укрспирта" были разные периоды, но 2020-й стал переломным - годом подготовки к приватизации и рекордных финансовых показателей. Сегодня предприятию становится работать все труднее", - написал он в Facebook в среду.

Блескун уточнил, что приватизация требует значительных дополнительных затрат, при этом самым важным является оптимизация количества работников, часть из них уже трудоустроена у частных владельцев. Помимо того после разрешения частным компаниям производить спирт "Укрспирт" начал работать в конкурентных условиях с другими частными заводами, что повлияло на отток клиентов у госпредприятия из-за более гибкого поведения частных компаний на рынке. На деятельность ГП также повлияли неблагоприятные цены на зерно и газ.

"Несмотря на эти обстоятельства, я бы хотел выделить две очень важные вещи: все социальные гарантии "Укрспирт" выплачивал своим работникам, и в дальнейшем будет выплачивать, а также "Укрспирт" не останется с долгами. Предприятие и Министерство экономики обеспечат выполнение этих двух условий. И я бы хотел, чтобы об этом знали все", - подчеркнул Блескун.

По его данным, для завершения приватизации госпредприятия важна позиция Министерства экономики, Фонда государственного имущества Украины, депутатского корпуса, поддержавшего приватизацию, которую начал в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, президент Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ в 2021 году запланировал продать семь спиртзаводов, которые в настоящее время входят в состав госпредприятия "Укрспирт". Это - Борщевский (Борщев Тернопольской обл.), Караванский (Люботин, пгт. Караван и пгт Барчаны Харьковской обл.), Липницкий (с. Липники Житомирской обл.), Новоборовицкий (с. Новые Боровичи Черниговской обл.), Иваньковсктй (с. Иваньки и с. Поташ Черкасской обл.); Ковалевский (с. Коваливка Тернопольской обл.) и Тростянецкий (Тростянец Винницкой обл.) спиртзаводы.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Продажу первых объектов большой приватизации глава ФГИ анонсировал летом 2021 года, в их числе будут "Объединенная горно-химическая компания", киевский завод "Большевик", "Президент Отель" и пр.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.