Для приватизации спиртовой отрасли никогда не будет идеальных условий - глава ГП "Укрспирт"

Эксклюзивное интервью и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна информационному агентству "Интерфакс-Украина"

- Оправдались ли ожидания от первого аукциона по Немировскому спиртзаводу?

- Мы ожидали аукциона. В результате получилось, что на этот объект претендовал один покупатель, который увеличил стартовую цену на 11%. При этом довольно логично, что приватизировал актив Nemiroff, ведь их мощности находятся неподалеку друг от друга в Винницкой области. Местные жители и сотрудники завода знают Nemiroff как крупного местного производителя, к нему есть доверие. Я слышал отзыв от других потенциальных покупателей, которые были на Немировском МОД (место осуществления деятельности – ИФ) и изначально рассматривали этот объект, что они оценили все факторы, высокую интеграцию Nemiroff и завода, и отказались от участия в аукционе. Так что, в конце концов, можно поздравить крупного украинского плательщика налогов с приобретением важного актива.

Что касается цены — государство получило от приватизации завода 55 млн грн, то есть на 5 млн больше стартовой цены. Со дня основания ГП "Укрспирт" был только один год, когда госпредприятие принесло прибыль более 40 млн грн, а сегодня государство получило 55 млн грн от приватизации лишь одного спиртового объекта из около 80. А что еще более важно — это инвестиции и рабочие места, которые создаст новый частный собственник уже в ближайшем будущем на этом объекте.

- Сколько спиртзаводов включает первый этап приватизации ГП "Укрспирт"? На какой срок рассчитан первый этап?

- На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых объектов, которые входят в состав ГП "Укрспирт". Речь идет о заводах, работа которых была приостановлена из-за отсутствия необходимости в производстве такого количества спирта госпредприятием. Однако эти объекты находятся рабочем состоянии и готовы к запуску хоть завтра. Последними на аукционы будут выставлены заводы, которые сейчас активно функционируют — это произойдет уже в 2021 году.

30 объектов будут переданы в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до конца года. Сейчас на приватизацию мы передали заявки по 26 спиртовым объектам. Важно, что мы передаем заявки по объектам госпредприятия в Минэкономики, а министерство — уже в Фонд госимущества, который проводит аукционы на открытой площадке ProZorro.Продажи.

- На каком этапе на приватизацию передадут предприятия концерна "Укрспирт"?

- Этот вопрос лучше адресовать представителям Фонд госимущества (ФГИ), ведь именно он объявляет и проводит аукционы. В идеале приватизация спиртовых объектов должна завершиться до 1 июля 2021 года. После этой даты разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

- ФГИ получил 26 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП, так называемых МОД. Какая общая мощность производства данных спиртзаводов?

- Их мощность 45 тыс дал. спирта в сутки. Здесь следует уточнить, что на первом этапе, как я уже говорил, на приватизацию идут объекты, работа которых на данный момент приостановлена. Однако технически они готовы к запуску уже со следующего дня после того, как получат новых владельцев.

- Сколько прогнозируемо можно привлечь от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт"?

- В конце ноября 2019 года мы провели аудит и оценку основных средств. На этой основе была сделана предварительная оценка стоимости объектов, за которые отвечаю я. А именно, 41 завод ГП "Укрспирт" был оценен приблизительно в 2-2,5 млрд грн. Следует четко понимать, что это ориентировочная оценка. Во время торгов стоимость может и, вероятнее всего, будет расти. Также надо учитывать, что получение лицензии на право оптовой торговли спиртом отдельно стоит 500 тыс. грн в год для собственника завода. Что касается неработающих объектов концерна, то, скорее всего, они уйдут с аукционов как промышленные площадки за меньшие средства.

Также нельзя забывать о том, что процесс приватизации включает в себя и сокращение теневого рынка, потери от которого достигают около 8-10 млрд в год для нашего государства. После приватизации жесткие лицензионные условия для частных владельцев должны исключить нарушения в учете спирта. Поэтому государственный бюджет получит эти миллиарды и сможет задействовать их на строительство дорог, школ, парков, больниц по всей стране.

- Кто планирует принимать участие в первых аукционах на покупку спиртзаводов: фармбизнес или все же больше производители алкоголя? Знаете ли Вы, кто конкретно и где планирует их покупать?

- Я слышу равную заинтересованность как от крупных аграриев, ликероводочных производителей, так и от производителей биоэтанола, например. Давайте не будем загадывать, а дождемся аукционов. Потому что каждый завод — это индивидуальные характеристики. Какой-то из них больше ориентирован на производство биоэтанола, какой-то - спирта для ликероводочной продукции, а какой-то из-за своего размещения будет интересен бизнесам, делающим акцент на переработке зерна и экспорте. Поэтому выделять одну группу потенциальных инвесторов я бы не стал, а дождался бы аукционов. С осторожным оптимизмом мы двигаемся вперед.

Плюсом также станет то, что инвесторы, которые приватизируют спиртовые объекты, смогут диверсифицировать бизнес. Ведь они получат доступ к сырью. То есть уже завтра производитель водки сможет изготавливать, например, и антисептики. Также они могут добиться разрешения продавать бутилированный спирт, как, например, в Польше, где в супермаркете можно купить бутылку 96-процентного спирта с акцизной маркой. Покупатель может приобрести спирт и сделать домашние настойки. Частные производители тоже могут конкурировать в этой нише.

- Нет ли у вас опасений касательно проведения приватизации спиртзаводов в период пандемии COVID-19 и падения экономики?

- Для приватизации спиртовой отрасли никогда не будет идеальных условий. Ее откладывали более 20 лет, ссылаясь на то, что "еще не время", а заводы продолжали покрываться мхом и простаивать годами. В результате государство на поддержание этой машины просто выбрасывало миллионы. При этом надо понимать, что если для многих отраслей экономики пандемия — это четкое падение, то в спиртовой отрасли она выявила такое новое и перспективное направление как антисептики. И мы рассчитываем на то, что ряд объектов будут приватизированы именно под их производство. Ведь пандемия ввела новую культуру использования санитайзеров. Даже после того как мир победит коронавирус, вряд ли эта культура исчезнет.

Важной является и последовательность приватизации. Сначала будут приватизированы неработающие спиртовые объекты, которые простаивали годами с минимальным штатом и урезанными зарплатами. После приватизации они снова заработают, на них будут созданы рабочие места. Вместе с тем параллельно продолжают работать ряд заводов ГП "Укрспирт", которые обеспечивают рынок необходимым сырьем. То есть правильно составленный график приватизации ФГИ — это залог успешного процесса. И мы готовы оказывать любую посильную помощь Фонду, советовать, что лучше для рынка, чтобы не оставить страну без сырья. Пока все движется так, как и было задумано.

Я также хочу заметить, что приватизация сейчас и 20 лет назад — это две большие разницы. В 90-х приватизация была практически нецензурным словом. Сейчас же невыгодно приватизировать объект, чтобы потом его заморозить и "распилить на металлолом". Инвестор вкладывает в актив миллионы, поэтому заинтересован в его модернизации, развитии и в том, чтобы зарабатывать на этом деньги. Соответственно, приватизация в актуальных условиях — это развитие и переориентация. Именно поэтому мы уверены, что все рабочие специальности на заводах будут сохранены. Ведь там работают уже обученные профессионалы, и новый владелец заинтересован сохранить рабочие места, чтобы сразу же активно ворваться в конкурентную борьбу на рынке. Для этого ему нужен персонал. Ведь зачем искать новый, если у тебя уже на месте есть люди, которые разбираются во всех нюансах производства.

Текст: Анастасия Крышневская